Модель Playboy пожаловалась на своё одиночество, из-за которого она не спит по ночам

Непопулярной Лоредану не назовёшь — на неё в Instagram подписано больше полумиллиона человек. Но недавно блогерша поделилась душераздирающим постом, в котором пожаловалась, что за сексуальными фотографиями в профиле и сотнями комментариев подписчиков стоит одинокая девушка.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Вам не нужен идеальный партнёр. Вместо этого вам нужен кто-то, кто будет любить вас за ваши причуды, хотеть проводить с вами время и уважать за то, кем вы являетесь на самом деле Лоредана Чиву

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Затем девушка отметила, что, несмотря на огромное количество людей, которое нас окружает, подчас мы остаёмся поистине одинокими. Под конец Лоредана пожелала фанатам доброй ночи, поделившись, что самой ей вряд ли удастся уснуть.

Иногда мы бываем настолько одинокими, что даже не можем уснуть Лоредана Чиву

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Настроение Лореданы хорошим не назовёшь. Оно и понятно, в прошлом месяце девушка рассказала, что её любимый молодой человек был торговцем наркотиками, который постоянно издевался над ней и даже применял грубую силу, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Но, несмотря на неприятности в жизни, девушка всё равно не забывает, что после чёрной полосы всегда наступает белая. И её фанаты ей об этом постоянно напоминают.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Ты слишком прекрасна, чтобы грустить об этом lyly_love26