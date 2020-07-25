Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Модель Playboy пожаловалась на своё одиночество, из-за которого она не спит по ночам

30-летняя модель из Бухареста, Румыния, Лоредана Чиву — красотка по всем параметрам. Но, несмотря на выдающиеся параметры, личная жизнь девушки не задалась. По её словам, из-за одиночества она страдает ещё и бессонницей.

137

Непопулярной Лоредану не назовёшь — на неё в Instagram подписано больше полумиллиона человек. Но недавно блогерша поделилась душераздирающим постом, в котором пожаловалась, что за сексуальными фотографиями в профиле и сотнями комментариев подписчиков стоит одинокая девушка.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Вам не нужен идеальный партнёр. Вместо этого вам нужен кто-то, кто будет любить вас за ваши причуды, хотеть проводить с вами время и уважать за то, кем вы являетесь на самом деле

Лоредана Чиву

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Затем девушка отметила, что, несмотря на огромное количество людей, которое нас окружает, подчас мы остаёмся поистине одинокими. Под конец Лоредана пожелала фанатам доброй ночи, поделившись, что самой ей вряд ли удастся уснуть.

Иногда мы бываем настолько одинокими, что даже не можем уснуть

Лоредана Чиву

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Настроение Лореданы хорошим не назовёшь. Оно и понятно, в прошлом месяце девушка рассказала, что её любимый молодой человек был торговцем наркотиками, который постоянно издевался над ней и даже применял грубую силу, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Но, несмотря на неприятности в жизни, девушка всё равно не забывает, что после чёрной полосы всегда наступает белая. И её фанаты ей об этом постоянно напоминают.

Фото © Instagram / loredanachivu_official

Ты слишком прекрасна, чтобы грустить об этом

lyly_love26

Красотка, ты вдохновляешь меня каждым своим постом

Julybrz

Бабушка всю жизнь была неуверенной в себе, но лишь седина исправила это, и сейчас она модель Vogue

55-летняя Кэролайн Лабучер никогда не считала себя красавицей, и годы уверенности в себе совсем не прибавляли. Женщина стеснялась себя и своих седых волос, пока дочь-модель не познакомила её со своим боссом. С тех пор красотка то и дело появляется на разворотах Vogue, а от страха старения не осталось и следа.

Выбор редакции

Loading...