Пять домов, для продажи которых агентам по недвижимости пришлось сильно постараться
Работа риелторов может казаться настоящей сказкой, вот только это далеко не так. Иногда беднягам приходится впаривать такую ерунду, что их остаётся только пожалеть. Ниже — как раз такие примеры.
"Что за?.."
Предыдущие хозяева квартиры ну очень любили кошек. Усатые ходили у них по всему дому, и в один момент им даже сделали специальную лесенку, чтобы они смогли быстрее забираться на второй этаж. Идея хорошая, вот только, когда хозяева решили продать дом, риелтор был в шоке — как ему объяснять потенциальным покупателям лестницу, будто загороженную гипсокартоном?
Космическая одиссея
То ли предыдущие владельцы были фанатами футуризма, то ли хотели сделать свой дом похожим на съёмочную площадку фильма Стенли Кубрика... В любом случае за эту дизайнерскую ванную — душевую кабину — они отдали не одну зарплату. Избавляться от неё было бы кощунством, но жить с таким произведением искусства тоже то ещё испытание. Информации, нашлись ли покупатели, нет, но что-то подсказывает, что новые хозяева, будущие или настоящие, — истинные ценители.
Четвёртая спальня
По факту придраться не к чему. Это помещение в доме, в котором стоит кровать. Логично предположить, что это ещё одна спальня, и взвинтить цену процентов этак на пятнадцать. И мало кого интересует тот факт, что это переделанный гараж. "Комната" отлично подойдёт тем, у кого "мотор" вместо сердца.
"Рапунцель, спусти свои косы..."
Ох и пришлось помучиться риелтору с продажей этого дома. Огромная площадь по факту не использовалась вовсе из-за странной планировки. Пиком маразма оказалась конструкция на фотографии выше, которую в объявлении пришлось описывать как "красивый балкон с видом на развлекательную зону".
Ренессанс
Решив продать этот дом, хозяева вызвали оценщика и сильно удивились, когда их шикарному жилищу установили цену намного меньше, чем они ожидали. А как же почти новый ремонт? Теперь их риелтор разводит руками, думая, как объяснять огромную люстру, висящую прямо над ванной.
Ещё больше странных примеров недвижимости, с которыми приходится сталкиваться риелторам, в материале Bored Panda.
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