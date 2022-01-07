Пять домов, для продажи которых агентам по недвижимости пришлось сильно постараться

"Что за?.."

Фото © Facebook / The Broke Agent

Предыдущие хозяева квартиры ну очень любили кошек. Усатые ходили у них по всему дому, и в один момент им даже сделали специальную лесенку, чтобы они смогли быстрее забираться на второй этаж. Идея хорошая, вот только, когда хозяева решили продать дом, риелтор был в шоке — как ему объяснять потенциальным покупателям лестницу, будто загороженную гипсокартоном?

Космическая одиссея

Фото © Facebook / The Broke Agent

То ли предыдущие владельцы были фанатами футуризма, то ли хотели сделать свой дом похожим на съёмочную площадку фильма Стенли Кубрика... В любом случае за эту дизайнерскую ванную — душевую кабину — они отдали не одну зарплату. Избавляться от неё было бы кощунством, но жить с таким произведением искусства тоже то ещё испытание. Информации, нашлись ли покупатели, нет, но что-то подсказывает, что новые хозяева, будущие или настоящие, — истинные ценители.

Четвёртая спальня

Фото © Facebook / The Broke Agent

По факту придраться не к чему. Это помещение в доме, в котором стоит кровать. Логично предположить, что это ещё одна спальня, и взвинтить цену процентов этак на пятнадцать. И мало кого интересует тот факт, что это переделанный гараж. "Комната" отлично подойдёт тем, у кого "мотор" вместо сердца.

"Рапунцель, спусти свои косы..."

Фото © Facebook / The Broke Agent

Ох и пришлось помучиться риелтору с продажей этого дома. Огромная площадь по факту не использовалась вовсе из-за странной планировки. Пиком маразма оказалась конструкция на фотографии выше, которую в объявлении пришлось описывать как "красивый балкон с видом на развлекательную зону".

Ренессанс

Фото © Facebook / The Broke Agent

Решив продать этот дом, хозяева вызвали оценщика и сильно удивились, когда их шикарному жилищу установили цену намного меньше, чем они ожидали. А как же почти новый ремонт? Теперь их риелтор разводит руками, думая, как объяснять огромную люстру, висящую прямо над ванной.