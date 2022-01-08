Учёные рассказали об опасности бессимптомного течения ковида

Бессимптомное заболевание ковидом несёт не менее серьёзный вред, чем тяжёлое течение болезни. К такому выводу пришли исследователи из Германии.

Как говорится в исследовании, опубликованном в издании European Heart Journal, даже лёгкая форма коронавируса может привести к тому, что ваши органы будут поражены. Речь, в частности, идёт об уменьшении объёма лёгких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.