Учёные рассказали об опасности бессимптомного течения ковида
По словам специалистов, эти данные особенно важны в условиях распространения штамма "омикрон".
© Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Бессимптомное заболевание ковидом несёт не менее серьёзный вред, чем тяжёлое течение болезни. К такому выводу пришли исследователи из Германии.
Как говорится в исследовании, опубликованном в издании European Heart Journal, даже лёгкая форма коронавируса может привести к тому, что ваши органы будут поражены. Речь, в частности, идёт об уменьшении объёма лёгких, увеличении сопротивления дыхательных путей, проблемах с сердцем, снижении функции почек и возрастании риска тромбоза вен нижних конечностей.
Важность этих данных, утверждают учёные, сегодня обусловлена появлением нового штамма — "омикрона". Нередко, заразившись именно этой разновидностью болезни, человек не ощущает никаких симптомов.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявлении в России первых незавозных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
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