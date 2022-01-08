СК возбудил уголовное дело после пожара в кузбасском пансионате

Уголовное дело возбуждено после пожара в пансионате Кемеровской области, унёсшего жизнь четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трёх мужчин без признаков жизни, ещё в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка в здании. В ведомстве добавили, что следователи изъяли из учреждения документацию и сейчас работают с владельцем пансионата.