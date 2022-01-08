СК возбудил уголовное дело после пожара в кузбасском пансионате
По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправная проводка.
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Уголовное дело возбуждено после пожара в пансионате Кемеровской области, унёсшего жизнь четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трёх мужчин без признаков жизни, ещё в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка в здании. В ведомстве добавили, что следователи изъяли из учреждения документацию и сейчас работают с владельцем пансионата.
Напомним, пожар в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области произошёл минувшей ночью. В этот момент в здании находилось 48 человек. Возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель. Четверо постояльцев не смогли покинуть помещение, вследствие чего отравились продуктами горения.
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