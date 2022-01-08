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СК возбудил уголовное дело после пожара в кузбасском пансионате

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправная проводка.

8 января, 04:09
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© Telegram / SHOT

Уголовное дело возбуждено после пожара в пансионате Кемеровской области, унёсшего жизнь четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела трёх мужчин без признаков жизни, ещё в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка в здании. В ведомстве добавили, что следователи изъяли из учреждения документацию и сейчас работают с владельцем пансионата.

Появилось видео из кемеровского пансионата, где при пожаре погибло четыре человека

Появилось видео из кемеровского пансионата, где при пожаре погибло четыре человека

Напомним, пожар в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области произошёл минувшей ночью. В этот момент в здании находилось 48 человек. Возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель. Четверо постояльцев не смогли покинуть помещение, вследствие чего отравились продуктами горения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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