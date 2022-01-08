Четыре человека погибли во время пожара в пансионате в Кемеровской области

Четыре человека, предварительно, стали жертвами пожара в пансионате "Золотой век" в СНТ "Печатник" в Кемеровской области. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло около четырёх часов ночи по местному времени (23:00 мск). Пожар возник в двух помещениях — бойлерной (9 кв. м) и коридоре (3 кв. м). По данным Лайфа, общая площадь горения составила 12 квадратных метров. По данным МЧС, горели личные вещи.