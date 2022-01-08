В МИД РФ назвали хамством слова Блинкена о роли сил ОДКБ в Казахстане

МИД России назвал хамством и ехидством высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Казахстане. Ранее американский политик, комментируя ввод миротворцев в республику, заявил, что, "когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства.

Там напомнили про преступления в отношении индейцев Северо-Американского континента, войну во Вьетнаме, Ираке, Корее, конфликты в Югославии, Ливии и Сирии, а также многие другие события, которые произошли за 300 лет американской государственности.