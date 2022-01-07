Блинкен уверен, что Казахстан мог подавить беспорядки собственными силами

Власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок", — сказал Блинкен.