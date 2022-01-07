Блинкен уверен, что Казахстан мог подавить беспорядки собственными силами
Госсекретарь заявил, что у США есть вопросы относительно сущности просьбы республики об оказании ей срочного содействия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен © ТАСС / ЕРА
Власти Казахстана способны справиться с беспорядками собственными силами, без привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок", — сказал Блинкен.
При этом госсекретарь пояснил, что у США есть ряд вопросов относительно сущности просьбы Казахстана об оказании ему срочного содействия. По его словам, неясно, почему руководители этой страны чувствуют необходимость в какой-либо внешней помощи.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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