"Христос Воскресе!": Депутат Рады Тищенко опозорился, поздравив украинцев не с тем праздником
Заметив ошибку, парламентарий поспешил удалить сообщение и написать новое, но Интернет помнит всё.
© Facebook / Николай Тищенко
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз стал звездой Интернета. На этот раз у себя в соцсетях он поздравил украинцев не с Рождеством, а с Пасхой.
Как сообщает издание Obozrevatel, утром в пятницу на странице политика в социальной сети "Фейсбук" было опубликовано поздравление, которое завершалось фразой "Христос Воскресе!".
Скриншот © Facebook / Николай Тищенко
Публикацию быстро удалили, однако, несмотря на это, умельцы успели сделать скриншоты и распространить их по соцсетям. Новое обращение Тищенко к украинцам завершилось фразой "Христос родился. Славьте его".
Ранее Лайф неоднократно рассказывал, что депутат Рады Николай Тищенко славится своими неоднозначными поступками и сравнениями. Например, недавно он рассказывал, как определить настоящего украинца по салу. При этом политик заверял, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский соответствует этому критерию. А в апреле прошлого года тот же Тищенко устроил роскошную вечеринку в Киеве в разгар карантина. "Пир во время чумы" был приурочен ко дню рождения супруги нардепа. На празднике было всё: деликатесы, живая музыка, казино и танцы в стиле кабаре.
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