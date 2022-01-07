Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз стал звездой Интернета. На этот раз у себя в соцсетях он поздравил украинцев не с Рождеством, а с Пасхой.

Как сообщает издание Obozrevatel, утром в пятницу на странице политика в социальной сети "Фейсбук" было опубликовано поздравление, которое завершалось фразой "Христос Воскресе!".

Скриншот © Facebook / Николай Тищенко

Публикацию быстро удалили, однако, несмотря на это, умельцы успели сделать скриншоты и распространить их по соцсетям. Новое обращение Тищенко к украинцам завершилось фразой "Христос родился. Славьте его".