NBC: США готовы обсудить с РФ сокращение войск в Восточной Европе

Администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польше, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США.



По данным собеседников издания, в администрации президента США составляют список возможных вариантов, которые могут стать предметом обсуждения, однако при любом пересмотре США своего военного присутствия в Европе России придётся сделать "равноценные ответные шаги", а отвода российских войск от границы с Украиной будет недостаточно.



Темой переговоров могут стать и вопросы о сокращении масштабов проводимых обеими сторонами военных учений. Также планируется предложить Москве заранее уведомлять о передвижении на территории Калининградской области войск и российских ракет "Искандер", способных нести ядерный заряд.