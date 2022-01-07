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Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено шесть волн террористических атак

По словам главы государства, некоторые из злоумышленников не говорили на казахском языке.

7 января, 19:55
<p>© ТАСС / Orda.kz</p>

© ТАСС / Orda.kz

Не менее шести волн террористических атак произошло за несколько дней в Алма-Ате. Об этом в своём твиттере написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В Алма-Ате произошло не менее шести волн террористических атак, всего их (террористов. — Прим. Лайфа) было 20 тысяч", — написал Токаев в микроблоге.

Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов

Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов

По словам главы государства, злоумышленники хорошо подготовлены и организованы, а их действия координируются неким спеццентром. При этом Токаев подчеркнул, что некоторые из террористов не говорили на казахском языке.

"Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", — добавил президент.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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