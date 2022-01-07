Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено шесть волн террористических атак

Не менее шести волн террористических атак произошло за несколько дней в Алма-Ате. Об этом в своём твиттере написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В Алма-Ате произошло не менее шести волн террористических атак, всего их (террористов. — Прим. Лайфа) было 20 тысяч", — написал Токаев в микроблоге.

По словам главы государства, злоумышленники хорошо подготовлены и организованы, а их действия координируются неким спеццентром. При этом Токаев подчеркнул, что некоторые из террористов не говорили на казахском языке.