В Белом доме обеспокоились приказом о стрельбе на поражение в Казахстане

США обеспокоены заявлением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о полученном военными приказе вести огонь на поражение. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности", — сказала она.