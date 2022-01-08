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В Белом доме обеспокоились приказом о стрельбе на поражение в Казахстане

При этом Вашингтон подчеркнул, что у США есть вопросы касаемо российского присутствия в республике.

7 января, 21:04
<p>Актау в период беспорядков в Казахстане. © ТАСС / Иса Таженбаев</p>

Актау в период беспорядков в Казахстане. © ТАСС / Иса Таженбаев

США обеспокоены заявлением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о полученном военными приказе вести огонь на поражение. Об этом заявила в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности", сказала она.

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При этом Жан-Пьер ещё раз обозначила тот факт, что Вашингтон сомневается в необходимости российского присутствия в Казахстане, а также призвала все стороны конфликта в Казахстане проявлять сдержанность.

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Блинкен уверен, что Казахстан мог подавить беспорядки собственными силами

Блинкен уверен, что Казахстан мог подавить беспорядки собственными силами

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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