Психиатр Тетюшкин счёл поспешным освобождение Бритни Спирс от опеки после публикации голых фото

Публикация американской певицей Бритни Спирс обнажённых фотографий является инфантильным поведением. Такое мнение высказал врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Накануне певица разместила в своём блоге в "Инстаграме" два селфи. На них звезда стоит перед зеркалом в одних чулках и чокере. Зону гениталий она прикрыла эмодзи в виде сердечка.

"Это вряд ли можно оценить как поступок взрослого, взвешенного, зрелого человека с учётом того, что она уже далеко не подросток. Наверное, это действительно основание для того, чтобы думать, насколько было правильным решение о прекращении опеки", — сказал Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

При этом психиатр считает, что на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности и наоборот. Также это не говорит о проблемах с ментальным здоровьем.

"Сам по себе, конечно, факт вряд ли в пользу человека, который хочет продемонстрировать свою состоятельность, но при этом выдаёт такие эпатажные варианты поведения", — объяснил Тетюшкин, уточнив, что такое поведение больше свойственно подросткам и молодым людям, нежели взрослым.