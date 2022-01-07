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Психиатр Тетюшкин счёл поспешным освобождение Бритни Спирс от опеки после публикации голых фото

При этом специалист подчеркнул, что на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности и наоборот.

7 января, 20:56
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/britneyspears/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britneyspears</a></p>

© Instagram / britneyspears

Публикация американской певицей Бритни Спирс обнажённых фотографий является инфантильным поведением. Такое мнение высказал врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Накануне певица разместила в своём блоге в "Инстаграме" два селфи. На них звезда стоит перед зеркалом в одних чулках и чокере. Зону гениталий она прикрыла эмодзи в виде сердечка.

"Это вряд ли можно оценить как поступок взрослого, взвешенного, зрелого человека с учётом того, что она уже далеко не подросток. Наверное, это действительно основание для того, чтобы думать, насколько было правильным решение о прекращении опеки", сказал Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Игры в Тихом океане": Едва избавившись от опеки, Бритни Спирс поразила фанатов голой фотосессией

"Игры в Тихом океане": Едва избавившись от опеки, Бритни Спирс поразила фанатов голой фотосессией

При этом психиатр считает, что на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности и наоборот. Также это не говорит о проблемах с ментальным здоровьем.

"Сам по себе, конечно, факт вряд ли в пользу человека, который хочет продемонстрировать свою состоятельность, но при этом выдаёт такие эпатажные варианты поведения", — объяснил Тетюшкин, уточнив, что такое поведение больше свойственно подросткам и молодым людям, нежели взрослым.

Напомним, что 12 ноября суд полностью прекратил опеку отца над певицей. Звезда утверждала, что Джейми Спирс ограничивал её круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть. Также в руках отца находились все денежные средства, заработанные звездой. Бритни Спирс прокомментировала долгожданное освобождение от опеки: "Лучший день в моей жизни".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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