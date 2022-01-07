В Госдепе заявили, что Россия способна устроить провокацию для нападения на Украину
Госсекретарь Блинкен призвал не удивляться, если это в действительности произойдёт.
© ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти США считают, что Россия способна устроить некую провокацию против Украины для того, чтобы обосновать военную агрессию в отношении страны. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", — сказал он.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал России гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. При этом он подчеркнул, что некоторые требования по безопасности, переданные Москвой Вашингтону, являются "непроходимыми". Сами переговоры по этим вопросам запланированы на 10 января и состоятся в Женеве.
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