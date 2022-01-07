В Госдепе заявили, что Россия способна устроить провокацию для нападения на Украину

Власти США считают, что Россия способна устроить некую провокацию против Украины для того, чтобы обосновать военную агрессию в отношении страны. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию [на Украину] в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", — сказал он.