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В МВД Казахстана сообщили о задержании 4 тысяч террористов по всей стране

В правоохранительных органах уточнили, что всем злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

7 января, 21:26

Контртеррористическая операция в Алма-Ате. © ТАСC / Валерий Шарифулин

До 4000 террористов было задержано в Казахстане в ходе контртеррористической операции за последние несколько дней. Об этом сообщает издание "Vласть" со ссылкой на данные МВД республики.

Отмечается, что наибольшее число задержаний — в Алма-Ате. В правоохранительных органах также уточнили, что всем задержанным грозит пожизненное заключение. В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям

Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям

Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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