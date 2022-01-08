В МВД Казахстана сообщили о задержании 4 тысяч террористов по всей стране

До 4000 террористов было задержано в Казахстане в ходе контртеррористической операции за последние несколько дней. Об этом сообщает издание "Vласть" со ссылкой на данные МВД республики.

Отмечается, что наибольшее число задержаний — в Алма-Ате. В правоохранительных органах также уточнили, что всем задержанным грозит пожизненное заключение. В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме.