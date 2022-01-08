В МВД Казахстана сообщили о задержании 4 тысяч террористов по всей стране
В правоохранительных органах уточнили, что всем злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Контртеррористическая операция в Алма-Ате. © ТАСC / Валерий Шарифулин
До 4000 террористов было задержано в Казахстане в ходе контртеррористической операции за последние несколько дней. Об этом сообщает издание "Vласть" со ссылкой на данные МВД республики.
Отмечается, что наибольшее число задержаний — в Алма-Ате. В правоохранительных органах также уточнили, что всем задержанным грозит пожизненное заключение. В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме.
Лайф напоминает, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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