Произнесённые президентом Украины Владимиром Зеленским слова во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером являются оскорбительными для украинцев. Такое мнение высказал киевский политик Максим Гольдарб.

"Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине, близкими историческими отношениями, по-моему, свинство", — заявил он в эфире телеканала "Первый казацкий".

По словам Гольдарба, в любой форме сотрудничества Киев чувствовал себя лучше, чем при Австрии. В качестве примера он привёл тот факт, что Украина в 1654 году вошла в состав Русского царства. Он подчеркнул, что тогда наступила эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. Западные державы, напротив, относятся к Украине хищнически и "пожирают" всё, что дают эта земля и населяющие её люди, считает политик.