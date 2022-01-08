В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба

В центре Алма-Аты утром 8 января вновь началась стрельба. Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан", в городе продолжается контртеррористическая операция.

"Утро 8 января в Алма-Ате — в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается", — говорится в сообщении.