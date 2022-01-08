В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба
Ранее сообщалось, что антитеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения боевиков.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
В центре Алма-Аты утром 8 января вновь началась стрельба. Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан", в городе продолжается контртеррористическая операция.
"Утро 8 января в Алма-Ате — в центре продолжается стрельба. Антитеррористическая операция в городе продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков. Он также отдал приказ военным открывать по террористам огонь на поражение без предупреждения.
На фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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