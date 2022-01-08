На Украине обвинили Запад в попытках нанести стране максимальный ущерб

Украина находится в орбите влияния России, в связи с чем Запад старается нанести ей максимальный ущерб. Такое мнение в эфире украинского телеканала "Первый казацкий" высказал политический аналитик Сергей Лозовский.

"Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада", — заявил он.