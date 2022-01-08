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На Украине обвинили Запад в попытках нанести стране максимальный ущерб

Там считают, что, если бы Незалежная была важна западным партнёрам, она уже давно была бы в составе НАТО и Евросоюза.

8 января, 03:13
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<p>© ТАСС / Zuma</p>

© ТАСС / Zuma

Украина находится в орбите влияния России, в связи с чем Запад старается нанести ей максимальный ущерб. Такое мнение в эфире украинского телеканала "Первый казацкий" высказал политический аналитик Сергей Лозовский.

"Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада", — заявил он.

По мнению эксперта, если бы в долгосрочной перспективе Запада Украина занимала хоть какое-то место, страна уже давно была бы в составе НАТО и Евросоюза.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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