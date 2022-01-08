На Украине обвинили Запад в попытках нанести стране максимальный ущерб
Там считают, что, если бы Незалежная была важна западным партнёрам, она уже давно была бы в составе НАТО и Евросоюза.
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Украина находится в орбите влияния России, в связи с чем Запад старается нанести ей максимальный ущерб. Такое мнение в эфире украинского телеканала "Первый казацкий" высказал политический аналитик Сергей Лозовский.
"Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада", — заявил он.
По мнению эксперта, если бы в долгосрочной перспективе Запада Украина занимала хоть какое-то место, страна уже давно была бы в составе НАТО и Евросоюза.
Ранее Лайф писал, что на Украине назвали главную причину всех проблем, которые сегодня испытывает страна и которые ждут её в будущем из-за трубопровода "Северный поток – 2".
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