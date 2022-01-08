Американский сенатор призвал вести диалог с Москвой по вопросам безопасности с позиции силы
По его мнению, предложения, озвученные Россией, являются попыткой ослабить НАТО путём разрыва его связей с Центральной и Восточной Европой.
© ТАСС / Бобылев Сергей
К диалогу с Москвой по вопросам гарантий безопасности Вашингтону необходимо подходить с позиции силы. Такое заявление сделал член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Майкл Маккол.
"К диалогу [США] нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед [российско-американским] саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины [и России]", — заявил он.
По мнению конгрессмена, предложения России по гарантиям безопасности, которые она передала США, являются попыткой ослабить Североатлантический альянс путём разрыва его связей с Центральной и Восточной Европой. Маккол также призвал ускорить процесс предоставления военной помощи Украине, добавив, что сделать это нужно было ещё несколько месяцев назад.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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