Американский сенатор призвал вести диалог с Москвой по вопросам безопасности с позиции силы

К диалогу с Москвой по вопросам гарантий безопасности Вашингтону необходимо подходить с позиции силы. Такое заявление сделал член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Майкл Маккол.

"К диалогу [США] нужно подходить с позиции силы. Однако, как и перед [российско-американским] саммитом в Женеве, администрация не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на границе Украины [и России]", — заявил он.

По мнению конгрессмена, предложения России по гарантиям безопасности, которые она передала США, являются попыткой ослабить Североатлантический альянс путём разрыва его связей с Центральной и Восточной Европой. Маккол также призвал ускорить процесс предоставления военной помощи Украине, добавив, что сделать это нужно было ещё несколько месяцев назад.