"Филиал ада" закрывается: Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер в Каракумах
По мнению главы государства, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.
Газовый кратер Дарваза © Instagram / vip_asgabat
Расположенный в туркменской пустыне Каракумы горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе "Врата ада", решили потушить. Соответствующее распоряжение дал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Как пишет Turkmenportal, ссылаясь на слова лидера страны, из-за "врат" расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать. Также, по его словам, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь учёных в случае необходимости.
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