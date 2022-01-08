Как пишет Turkmenportal, ссылаясь на слова лидера страны, из-за "врат" расходуется природный газ, который можно было бы экспортировать. Также, по его словам, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку. Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову найти способ потушить кратер и призвал привлечь учёных в случае необходимости.