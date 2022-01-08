Британия разработала план действий на случай российского "вторжения" на Украину

Великобритания подготовила план действий на случай "вторжения" России на территорию Украины. Об этом в интервью газете The Times рассказал новый командующий Вооружёнными силами Соединённого Королевства Тони Радакин.

Адмирал признался, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, он уже представил разработанный план правительству страны. При этом детали документа Радакин раскрывать не стал.