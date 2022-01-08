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Британия разработала план действий на случай российского "вторжения" на Украину

Детали документа не раскрываются, но отмечается, что он уже представлен правительству страны.

8 января, 01:48
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Великобритания подготовила план действий на случай "вторжения" России на территорию Украины. Об этом в интервью газете The Times рассказал новый командующий Вооружёнными силами Соединённого Королевства Тони Радакин.

Адмирал признался, что глубоко обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. По его словам, он уже представил разработанный план правительству страны. При этом детали документа Радакин раскрывать не стал.

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Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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