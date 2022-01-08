В Госдепе заявили о прагматичном подходе к переговорам с РФ по безопасности
Вашингтон считает, что добиться прогресса можно, если Москва будет реалистична в своих подходах.
Здание Госдепартамента США © ТАСС / Шарифулин Валерий
Американская сторона в грядущих переговорах с Россией будет исходить из прагматичности. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе брифинга, посвящённого предстоящим контактам с Москвой по вопросам безопасности.
"Наш подход к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными. Такова природа дипломатии", — сказала она.
Представитель внешнеполитического ведомства при этом подчеркнула, что часть российских предложений по безопасности "нежизнеспособны". Кроме того, она назвала "неточной" информацию СМИ о готовности обсуждать с Россией отвод сил из Восточной Европы, а призыв Москвы вывести ядерное оружие из стран НАТО — проблематичным.
Лайф напоминает, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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