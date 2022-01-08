В Госдепе заявили о прагматичном подходе к переговорам с РФ по безопасности

Американская сторона в грядущих переговорах с Россией будет исходить из прагматичности. Об этом заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе брифинга, посвящённого предстоящим контактам с Москвой по вопросам безопасности.

"Наш подход к этим дискуссиям будет прагматичным и нацеленным на результат. Мы считаем, что есть сферы, где можно добиться прогресса, если Москва будет реалистична в своих подходах. Но мы не можем быть в этом уверенными. Такова природа дипломатии", — сказала она.