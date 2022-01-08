Посол РФ в США Антонов назвал события в Казахстане спровоцированными извне
Дипломат подчеркнул, что они были направлены на подрыв безопасности и целостности республики.
Посол России в США Анатолий Антонов © ТАСС / Щербак Александр
Посол России в США Анатолий Антонов назвал кризис в Казахстане спровоцированным извне. Об этом он рассказал в интервью журналу Newsweek, отрывки которого российское посольство приводит на своей странице в "Фейсбуке".
"Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв её безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане", — заявил Антонов.
Напомним, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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