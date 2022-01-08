IT-эксперт Кашкин назвал признаки скорой "смерти" смартфона

Современные смартфоны, особенно недорогие, уже не могут похвастаться длительным сроком службы. Об этом сообщил доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, рассказав, на какие же "симптомы" следует обратить внимание.

"Первый и самый главный признак того, что ваш смартфон скоро "умрёт", — это вздутие батареи. Чаще всего от неё даже слегка приподнимается задняя крышка телефона. Пользоваться таким телефоном нельзя: он может загореться, поэтому лучше отнести его в сервис или сразу заменить", — заявил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

В целом частые перезагрузки, внезапные выключения и "зависания" смартфона, потеря сенсорной чувствительности экрана, а также вздутие батареи, сильный нагрев гаджета (даже в состоянии покоя), слишком быстрая разрядка устройства — всё это является теми признаками, что ваш гаджет "умирает", пояснил Кашкин.

Эксперт порекомендовал соблюдать простые правила обращения со смартфоном, чтобы продлить срок его службы: удалять лишние приложения, регулярно чистить память от "мусора", купить прочный чехол, регулярно перезагружать гаджет и ставить его подзаряжаться при уровне зарядки батареи в 20 процентов.