Госдеп назвал проблематичным требование РФ вывести ядерное оружие из стран НАТО

В Госдепартаменте дали оценку российским призывам убрать ядерное оружие с территорий стран — союзниц по НАТО. По словам высокопоставленного представителя ведомства, сделать это будет проблематично.

"Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", — сказала она в ходе брифинга, посвящённого переговорам по безопасности с Россией.