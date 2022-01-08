Госдеп назвал проблематичным требование РФ вывести ядерное оружие из стран НАТО
Пока в Вашингтоне уверены, что то, чего хочет Москва, осуществить практически невозможно.
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В Госдепартаменте дали оценку российским призывам убрать ядерное оружие с территорий стран — союзниц по НАТО. По словам высокопоставленного представителя ведомства, сделать это будет проблематично.
"Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", — сказала она в ходе брифинга, посвящённого переговорам по безопасности с Россией.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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