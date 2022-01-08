Появилось видео из кемеровского пансионата, где при пожаре погибло четыре человека
Предварительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Прокуратура по факту ЧП организовала проверку.
© Telegram / SHOT
Кадры изнутри кемеровского пансионата "Золотой век", где при пожаре погибло четыре человека © Telegram / SHOT
На момент пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области находилось 46 постояльцев и лишь двое сотрудников. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель и начал распространяться по зданию. В результате четверо постояльцев не смогли покинуть помещение и отравились продуктами горения. Пожар был ликвидирован в 4:20 по местному времени (00:20 мск). Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.
"Сегодня в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса — в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Химках мощный пожар охватил склад. Площадь возгорания достигла 2,8 тысячи квадратных метров.
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