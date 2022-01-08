Появилось видео из кемеровского пансионата, где при пожаре погибло четыре человека

Кадры изнутри кемеровского пансионата "Золотой век", где при пожаре погибло четыре человека © Telegram / SHOT

На момент пожара в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области находилось 46 постояльцев и лишь двое сотрудников. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, возгорание произошло в бойлерной, после чего огонь перекинулся на мебель и начал распространяться по зданию. В результате четверо постояльцев не смогли покинуть помещение и отравились продуктами горения. Пожар был ликвидирован в 4:20 по местному времени (00:20 мск). Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

"Сегодня в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса — в пансионате "Золотой век" для пожилых людей произошёл пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.