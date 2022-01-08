Госдеп опроверг слухи о готовности сократить войска США в Восточной Европе
Там подчеркнули, что, напротив, будут укреплять союзников по НАТО в случае российского вторжения на Украину.
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Информация о том, что США готовы обсуждать с Россией возможность сокращения войск в Восточной Европе, является неверной. Такое заявление сделала высокопоставленный представитель Госдепартамента в ходе брифинга, посвящённого предстоящим переговорам Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности.
"Я хочу предельно чётко сказать, что они (сообщения о планах вывода войск. — Прим. Лайфа) неверны, — сказала она. — На самом деле мы чётко говорили России (как публично, так и в частном порядке), что в том случае, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину, мы укрепим наших союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священная обязанность".
Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польше.
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