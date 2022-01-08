Госдеп: На переговорах по безопасности США и РФ будут обсуждать двусторонние вопросы
Там добавили, что придерживаются принципа не затрагивать темы, касающиеся союзников, без их непосредственного участия.
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Россия и США во время внеочередного раунда диалога о стратегической стабильности обсудят вопросы двустороннего характера. Более широкие темы останутся для многосторонних форматов, сообщила журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга.
"Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение", — сказала дипломат.
При этом в ведомстве подчёркивают, что США придерживаются принципа не обсуждать вопросы, касающиеся союзников, без их непосредственного участия.
"Все вопросы, затрагивающие наших союзников и партнёров, должны обсуждаться в надлежащих многосторонних форматах, таких как Совет НАТО — Россия и ОБСЕ", — сказала представитель Госдепартамента.
Лайф напоминает, что переговоры по стратегической стабильности между США и Россией пройдут в Женеве 10 января. Москву на данной встрече представит делегация во главе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, делегацию Вашингтона возглавит первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. А 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, на нём российское дипломатическое ведомство будет представлять замминистра иностранных дел страны Александр Грушко.
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