Госдеп: На переговорах по безопасности США и РФ будут обсуждать двусторонние вопросы

Россия и США во время внеочередного раунда диалога о стратегической стабильности обсудят вопросы двустороннего характера. Более широкие темы останутся для многосторонних форматов, сообщила журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента во время брифинга.

"Возможно, в результате мы выявим ряд двусторонних вопросов, где будет достаточно точек соприкосновения, чтобы продолжить обсуждение", — сказала дипломат.

При этом в ведомстве подчёркивают, что США придерживаются принципа не обсуждать вопросы, касающиеся союзников, без их непосредственного участия.

"Все вопросы, затрагивающие наших союзников и партнёров, должны обсуждаться в надлежащих многосторонних форматах, таких как Совет НАТО — Россия и ОБСЕ", — сказала представитель Госдепартамента.