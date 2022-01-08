Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории за его заявление о расширении НАТО на восток

"Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер, говорил Горбачёву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток", — отметил Пушков.