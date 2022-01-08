Пушков упрекнул Блинкена в незнании истории за его заявление о расширении НАТО на восток
По его словам, обещание не расширяться было дано ещё в советские годы, но так и не было зафиксировано юридически.
Алексей Пушков © ТАСС / Валерий Шарифулин
Госсекретарь США Энтони Блинкен плохо владеет историей. Таким мнением член Совета Федерации Алексей Пушков поделился в своём телеграм-канале, комментируя высказывания американского политика о расширении НАТО на восток.
"Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер, говорил Горбачёву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток", — отметил Пушков.
Сенатор уверен, что Михаил Горбачёв, являясь на тот момент лидером Советского Союза, допустил стратегическую ошибку, не обязав США и Германию зафиксировать эти гарантии на бумаге. Именно по этой причине сегодня Россия требует от НАТО юридических гарантий, добавил Пушков.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал России гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. При этом он подчеркнул, что некоторые требования по безопасности, переданные Москвой Вашингтону, являются "непроходимыми". Сами переговоры по этим вопросам запланированы на 10 января и состоятся в Женеве.
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