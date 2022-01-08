Великобритания сообщила о планах создать своё гиперзвуковое оружие из-за России
Такое решение командующий Вооружёнными силами королевства объяснил растущей военной мощью Москвы.
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Великобритания намерена начать разработку собственных гиперзвуковых ракет из-за того, что аналогичное оружие имеется у России. Такое заявление в интервью газете The Times сделал начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин.
"У нас нет их (гиперзвуковых ракет. — Прим. Лайфа), мы должны обладать ими“, — сказал Радакин, объяснив это растущей военной мощью Москвы.
Лайф рассказывал, что утром 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Как отметил президент России Владимир Путин, успешный запуск является существенным шагом в повышении обороноспособности страны. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на то, что успешные испытания гиперзвукового оружия окажут влияние на Запад.
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