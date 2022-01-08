Великобритания сообщила о планах создать своё гиперзвуковое оружие из-за России

Великобритания намерена начать разработку собственных гиперзвуковых ракет из-за того, что аналогичное оружие имеется у России. Такое заявление в интервью газете The Times сделал начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин.

"У нас нет их (гиперзвуковых ракет. — Прим. Лайфа), мы должны обладать ими“, — сказал Радакин, объяснив это растущей военной мощью Москвы.