Экономист Атаманюк назвал первопричину всех проблем с газом на Украине
Эксперт уверен, что Незалежная сама виновата во всех своих бедах из-за политики, которую вело высшее руководство страны.
© Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Украина сама виновата в проблемах с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал киевский экономист Юрий Атаманюк.
"Проблема с "Северным потоком – 2" — это проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году (Ямал — Европа. — Прим. Лайфа), когда Россия и Германия предложили [Киеву] создать газотранспортный консорциум", — отметил эксперт в эфире телеканала "Наш".
Атаманюк напомнил, что тогда было предложено создать консорциум, в котором были бы объединены поставщик, транзитёр и основной потребитель газа в Европе. В таком случае газопровод был бы заполнен на 100%, подчеркнул он.
"Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны... И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов", — заявил он.
По итогу другие страны увидели в Украине совершенно ненадёжного партнёра. Это, по его словам, и послужило причиной строительства других газопроводов в обход Незалежной.
Напомним, что 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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