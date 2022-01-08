Экономист Атаманюк назвал первопричину всех проблем с газом на Украине

Украина сама виновата в проблемах с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал киевский экономист Юрий Атаманюк.

"Проблема с "Северным потоком – 2" — это проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году (Ямал — Европа. — Прим. Лайфа), когда Россия и Германия предложили [Киеву] создать газотранспортный консорциум", — отметил эксперт в эфире телеканала "Наш".

Атаманюк напомнил, что тогда было предложено создать консорциум, в котором были бы объединены поставщик, транзитёр и основной потребитель газа в Европе. В таком случае газопровод был бы заполнен на 100%, подчеркнул он.

"Но почему не пошли на это? Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны... И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов", — заявил он.