Срок оформления российского паспорта решили сократить

В России с 1 июля будет сокращён срок оформления паспорта гражданина. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Теперь на этот процесс будет уходить до пяти дней независимо от места жительства и причин замены документа. Данная норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем.

"С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены", — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время срок оформления паспорта составляет десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях. Такие меры направлены на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учётом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.