МВД Казахстана: Среди задержанных за беспорядки есть иностранные граждане

Более 4,2 тысячи человек было задержано в Казахстане за массовые беспорядки. Об этом сообщили в МВД республики. Там подчеркнули, что часть из них являются иностранцами.

"В органы полиции доставлено 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сёл Алма-Атинской области задержано более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", — приводит данные МВД агентство Казинформ.