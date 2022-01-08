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МВД Казахстана: Среди задержанных за беспорядки есть иностранные граждане

Полицейские также сообщили, что обнаружили схрон с оружием и часть похищенного имущества.

8 января, 04:19
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<p>© ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

© ТАСС / Шарифулин Валерий

Более 4,2 тысячи человек было задержано в Казахстане за массовые беспорядки. Об этом сообщили в МВД республики. Там подчеркнули, что часть из них являются иностранцами.

"В органы полиции доставлено 4266 человек. Среди задержанных — иностранные граждане. В одном из сёл Алма-Атинской области задержано более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", — приводит данные МВД агентство Казинформ.

Кроме того, полицейские обнаружили оружейный схрон, а также часть похищенного имущества, в частности велосипеды, телевизоры и мобильные телефоны.

В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба

В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба

На фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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