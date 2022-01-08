Юрист Соловьёв напомнил о пяти изменениях для российских водителей в 2022 году
В основном они касаются технического осмотра ТС, а также новых штрафных санкций.
© ТАСС / Игорь Генералов
В 2022 году для российских автомобилистов начнёт действовать ряд новых правил. Речь идёт об изменениях в правилах медицинского осмотра для водителей, уголовной ответственности для лихачей на дорогах и отмене техосмотра для легковых авто, напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что техосмотр был отменён ещё в прошлом году. Теперь эту процедуру должны проходить только автомобили такси, автобусы и грузовые машины, а также авто- и мототранспорт старше четырёх лет, если его необходимо поставить на учёт, перерегистрировать либо внести изменение в конструкцию ТС.
По словам юриста, с 1 марта будут действовать новые правила получения медицинских справок. Теперь лабораторный анализ мочи будут проводить вне зависимости от результата экспресс-теста на наркотики, а решение о его необходимости будет приниматься исходя из внешнего вида и поведения водителя.
Серьёзные изменения коснутся автомобилистов в вопросах штрафов. С 10 января лихачей смогут наказывать в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Кроме того, предполагается введение новых штрафов. В частности, за опасное вождение предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Также, по словам юриста, в КоАП собираются прописать определение средней скорости и наказание за её превышение.
"В проектируемом кодексе усиление ответственности коснётся многих действующих сегодня норм КоАП. Например, за повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой — сейчас штраф 500 рублей, будет пять тысяч рублей и лишение прав до трёх месяцев; за повторное управление машиной с нечитаемыми номерами — сейчас штраф 500 рублей, будет пять тысяч рублей и лишение прав до трёх месяцев, и т.д.", — заключил Соловьёв.
Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон об уголовном наказании за злостные нарушения ПДД. Тех, кто регулярно не соблюдает правила, будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, кроме того, им грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
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