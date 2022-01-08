Юрист Соловьёв напомнил о пяти изменениях для российских водителей в 2022 году

В 2022 году для российских автомобилистов начнёт действовать ряд новых правил. Речь идёт об изменениях в правилах медицинского осмотра для водителей, уголовной ответственности для лихачей на дорогах и отмене техосмотра для легковых авто, напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что техосмотр был отменён ещё в прошлом году. Теперь эту процедуру должны проходить только автомобили такси, автобусы и грузовые машины, а также авто- и мототранспорт старше четырёх лет, если его необходимо поставить на учёт, перерегистрировать либо внести изменение в конструкцию ТС.

По словам юриста, с 1 марта будут действовать новые правила получения медицинских справок. Теперь лабораторный анализ мочи будут проводить вне зависимости от результата экспресс-теста на наркотики, а решение о его необходимости будет приниматься исходя из внешнего вида и поведения водителя.

Серьёзные изменения коснутся автомобилистов в вопросах штрафов. С 10 января лихачей смогут наказывать в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Кроме того, предполагается введение новых штрафов. В частности, за опасное вождение предлагается штрафовать на пять тысяч рублей. Также, по словам юриста, в КоАП собираются прописать определение средней скорости и наказание за её превышение.

"В проектируемом кодексе усиление ответственности коснётся многих действующих сегодня норм КоАП. Например, за повторное управление автомобилем с незаконной тонировкой — сейчас штраф 500 рублей, будет пять тысяч рублей и лишение прав до трёх месяцев; за повторное управление машиной с нечитаемыми номерами — сейчас штраф 500 рублей, будет пять тысяч рублей и лишение прав до трёх месяцев, и т.д.", — заключил Соловьёв.