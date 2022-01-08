Политолог Дубнов утверждает, что Назарбаев скрылся в Китае

Известный политолог, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов назвал страну, в которой, по его информации, находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи. Эксперт утверждает, что елбасы на фоне протестов якобы уехал в Китай. Подтверждения этой информации пока нет, Дубнов ссылается на собственные источники.

Кроме того, политолог рассказал о предположительном задержании в Дубае племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды.

"Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана. Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае", — написал он на своей странице в Facebook.