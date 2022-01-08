Политолог Дубнов утверждает, что Назарбаев скрылся в Китае
Он также рассказал о предположительном задержании в Дубае племянника елбасы Кайрата Сатыбалды. Подтверждения этой информации пока нет.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев © Kremlin.ru
Известный политолог, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов назвал страну, в которой, по его информации, находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи. Эксперт утверждает, что елбасы на фоне протестов якобы уехал в Китай. Подтверждения этой информации пока нет, Дубнов ссылается на собственные источники.
Кроме того, политолог рассказал о предположительном задержании в Дубае племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды.
"Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана. Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае", — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, что слухи о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша появлялись в прессе и ранее, однако Комитет нацбезопасности Казахстана опровергал эти сообщения.
Как ранее сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 1
Силюсь понять, почему это может быть для нас важным? Достаточно одного - бежал или нет. Вопрос куда - вторичен и не имеет значения.