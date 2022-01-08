Одиночные выстрелы слышны в Кызылорде на юге Казахстана
Общественный транспорт в городе не работает четвёртый день, интернета нет, хотя с 6 января обстановка здесь остаётся относительно спокойной.
Кадр из видео © Telegram / "Протесты Казахстан"
Одиночные выстрелы звучат этим утром в Кызылорде на юге Казахстана, вероятно, из-за проводимой спецоперации. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Общественный транспорт в городе не работает четвёртый день, интернета нет, однако 6 января сотрудники полиции сумели пресечь мародёрство и погромы, учинённые протестующими, и стабилизировать обстановку.
Ранее Лайф писал, что в субботу возобновилась стрельба и в центре Алма-Аты. В городе ведётся контртеррористическая операция, которая, как утверждали власти, "будет продолжаться до полного уничтожения боевиков".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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