Одиночные выстрелы слышны в Кызылорде на юге Казахстана

Одиночные выстрелы звучат этим утром в Кызылорде на юге Казахстана, вероятно, из-за проводимой спецоперации. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Общественный транспорт в городе не работает четвёртый день, интернета нет, однако 6 января сотрудники полиции сумели пресечь мародёрство и погромы, учинённые протестующими, и стабилизировать обстановку.