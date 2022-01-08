Минобороны РФ показало видео погрузки военной техники для отправки в Казахстан
Самолёты Ил-76 вылетят в республику с аэродрома в Ивановской области в рамках миротворческой миссии ОДКБ.
Кадр из видео погрузки военной техники для отправки в Казахстан © Пресс-служба ведомства
Минобороны показало видео погрузки военной техники для отправки в Казахстан © Пресс-служба ведомства
На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолёты Ил-76, отправляющиеся в Казахстан. Об этом сообщило в субботу Минобороны, опубликовав видео с воздушного узла. Военно-транспортная авиация планирует выполнить более 20 рейсов в охваченную беспорядками республику. Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан 6 января.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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