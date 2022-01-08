Минобороны РФ показало видео погрузки военной техники для отправки в Казахстан

На аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолёты Ил-76, отправляющиеся в Казахстан. Об этом сообщило в субботу Минобороны, опубликовав видео с воздушного узла. Военно-транспортная авиация планирует выполнить более 20 рейсов в охваченную беспорядками республику. Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан 6 января.