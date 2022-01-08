Вскрыли, вынесли, сожгли: Житель Алма-Аты снял на видео масштабные разрушения в городе после погромов
Судя по кадрам, уцелеть удалость только тем торговым центрам, владельцы которых заранее позаботились о вооружённой охране.
Житель Алма-Аты снял на видео масштабные разрушения после погромов © Instagram
Житель Алма-Аты снял на видео масштабные разрушения после погромов © Instagram
Житель Алма-Аты за рулём автомобиля проехал по разрушенному городу и снял на видео последствия погромов. На кадры, выложенные в соцсетях, обратил внимание SHOT. Выбитые стёкла и снесённые витрины — это минимум, чем отделались владельцы бизнеса после масштабных беспорядков: некоторые магазины полностью сожгли. Раскуроченные банкоматы, перевёрнутые ларьки, разбитые фасады — так сейчас выглядит некогда людный центр Алма-Аты.
Уцелеть удалость только тем торговым центрам, владельцы которых заранее позаботились о вооружённой охране.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн).
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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Вопрос: почему для мятежа был выбран город Алматы, а не сегодняшняя столица Казахстана с говорящим названием Нур-Султан?