Житель Алма-Аты за рулём автомобиля проехал по разрушенному городу и снял на видео последствия погромов. На кадры, выложенные в соцсетях, обратил внимание SHOT. Выбитые стёкла и снесённые витрины — это минимум, чем отделались владельцы бизнеса после масштабных беспорядков: некоторые магазины полностью сожгли. Раскуроченные банкоматы, перевёрнутые ларьки, разбитые фасады — так сейчас выглядит некогда людный центр Алма-Аты.