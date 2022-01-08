Профессор Альтштейн не увидел связи между пандемией коронавируса и вспышкой коровьего бешенства

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не увидел связи между зафиксированной в Канаде вспышкой загадочной неврологической болезни и пандемией коронавируса. Своим мнением профессор вирусологии поделился с Лайфом. По его словам, механизм возникновения двух недугов совершенно разный.

"Если это что-то вроде болезни Крейтцфельдта — Якоба, то к ковиду это никакого отношения не имеет. Эта болезнь вызывается белком, который называется прионом. И прионы — это не вирусы, это такие патологические белки, которые изредка возникают в мозге из-за мутации клетки в нём. Это довольно длительно протекающее заболевание, и обычно оно смертельное. И это довольно редкая болезнь, и она возникает вспышками. Например, в Великобритании в 80–90-х годах возникла похожего рода вспышка", — объясняет Альтштейн.

По словам собеседника Лайфа, у болезни Крейтцфельдта — Якоба, которую ещё называют коровьим бешенством, есть два способа возникновения: это мутация в клетке головного мозга или поедание заражённых продуктов. А распознают болезнь уже специалисты-невропатологи, когда у человека возникают неврологические симптомы, но, к сожалению, помочь пациенту часто бывает слишком поздно.

"Возможно, люди контактируют с заболевшими, возможно, есть скот заболевший. Вообще, это редкая вещь, чтобы среди людей были подобные вспышки", — добавил он.