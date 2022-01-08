Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Слышны автоматные очереди

Обстановка в центре Алма-Аты, где в субботу утром возобновилась стрельба , продолжает накаляться. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. В городе идут уличные бои, слышны автоматные очереди.

Одиночные выстрелы сейчас слышны и в Кызылорде на юге Казахстана. Общественный транспорт в городе не работает четвёртый день, интернета нет, хотя с 6 января обстановка здесь оставалась относительно спокойной.