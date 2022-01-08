Корреспондент Лайфа в Алма-Ате: Слышны автоматные очереди
Обстановка в городе продолжает накаляться. Здесь ведётся контртеррористическая операция, которая, как утверждали власти, "будет продолжаться до полного уничтожения боевиков".
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Обстановка в центре Алма-Аты, где в субботу утром возобновилась стрельба, продолжает накаляться. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. В городе идут уличные бои, слышны автоматные очереди.
Одиночные выстрелы сейчас слышны и в Кызылорде на юге Казахстана. Общественный транспорт в городе не работает четвёртый день, интернета нет, хотя с 6 января обстановка здесь оставалась относительно спокойной.
Напомним, что накануне утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба, на котором поручил продолжать антитеррористическую операцию "до полного уничтожения боевиков". Он также отдал приказ военным открывать огонь на поражение без предупреждения.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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