Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обстановку в республике. Об этом по итогам телефонной беседы сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января. Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия", — уточнили в Минске.