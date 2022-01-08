Лукашенко обсудил с Токаевым обстановку в Казахстане
А вчера вечером белорусский лидер провёл телефонную беседу с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.
Фото © ТАСС / Савицкий Вадим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обстановку в республике. Об этом по итогам телефонной беседы сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся утром 8 января. Главы государств обсудили ситуацию и обстановку в Казахстане, а также дальнейшие действия", — уточнили в Минске.
Накануне вечером сообщалось, что Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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