NYT опубликовала карту мифического "расположения" российских войск у границы с Украиной
Издание уточняет, что схема была составлена на основе информации от украинских и западных чиновников, а также военных экспертов и снимков со спутников.
Фото © ТАСС / Михаил Скамьин
Американская газета The New York Times составила карту мифического "расположения российских войск" на границе с Украиной. При этом издание отмечает, что пока не известно, планирует ли РФ "вторжение" на территорию Незалежной, однако наша страна, как считают аналитики, находится "на пути" к этому.
Скриншот © The New York Times
В публикации уточняется, что схема была составлена на основе полученной информации от украинских и западных чиновников, а также независимых военных экспертов и снимков со спутников. На ней отмечены род, численность войск и различные виды техники. Как утверждают авторы "сенсации", у границ Незалежной сейчас находится около 100 тысяч российских военных. При этом в Белом доме убеждены, что Кремль якобы разработал спецоперацию с участием 175 тысяч человек.
Две группы войск, по данным американских журналистов, сосредоточены у границы с Белоруссией. Ещё три находятся рядом с Воронежем, а одна — около Волгограда. Кроме того, утверждается, что Москва якобы разместила две группы войск у границы с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), ещё по одной — в Краснодарском крае и в Крыму.
А ранее стало известно, что Британия разработала план действий на случай российского "вторжения" на Украину. Детали документа не раскрываются, но отмечается, что он уже представлен правительству страны.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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Комментариев: 1
Зачем писать "алармистскими", когда по-русски лучше "тревожными"? Кстати, карта соответствует реальному расположению наших войск?