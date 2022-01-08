NYT опубликовала карту мифического "расположения" российских войск у границы с Украиной

Американская газета The New York Times составила карту мифического "расположения российских войск" на границе с Украиной. При этом издание отмечает, что пока не известно, планирует ли РФ "вторжение" на территорию Незалежной, однако наша страна, как считают аналитики, находится "на пути" к этому.

Скриншот © The New York Times

В публикации уточняется, что схема была составлена на основе полученной информации от украинских и западных чиновников, а также независимых военных экспертов и снимков со спутников. На ней отмечены род, численность войск и различные виды техники. Как утверждают авторы "сенсации", у границ Незалежной сейчас находится около 100 тысяч российских военных. При этом в Белом доме убеждены, что Кремль якобы разработал спецоперацию с участием 175 тысяч человек.

Две группы войск, по данным американских журналистов, сосредоточены у границы с Белоруссией. Ещё три находятся рядом с Воронежем, а одна — около Волгограда. Кроме того, утверждается, что Москва якобы разместила две группы войск у границы с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), ещё по одной — в Краснодарском крае и в Крыму.