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Погромщики в Казахстане угнали семь пожарных машин и использовали их в качестве тарана

В адрес сотрудников МЧС во время беспорядков поступали угрозы, но спасатели продолжали работать и оставались на посту. В первые январские дни им удалось ликвидировать более 80 пожаров.

8 января, 07:44
<p>© <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/emer/press/news/details/309505?lang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Казахстан</a></p>

© МЧС Республики Казахстан

Устроившие беспорядки в Казахстане мародёры угнали семь пожарных машин, чтобы использовать их в качестве тарана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", отмечается в сообщении ведомства.

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Несмотря на то что в адрес государственной противопожарной службы МЧС поступали угрозы, спасателям удалось ликвидировать 81 пожар. Кроме того, из опасных зон они эвакуировали 143 человека. В МЧС подчеркнули, что во всех регионах республики продолжали работать дежурные подразделения.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн).

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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