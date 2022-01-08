Погромщики в Казахстане угнали семь пожарных машин и использовали их в качестве тарана
В адрес сотрудников МЧС во время беспорядков поступали угрозы, но спасатели продолжали работать и оставались на посту. В первые январские дни им удалось ликвидировать более 80 пожаров.
Устроившие беспорядки в Казахстане мародёры угнали семь пожарных машин, чтобы использовать их в качестве тарана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", — отмечается в сообщении ведомства.
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Несмотря на то что в адрес государственной противопожарной службы МЧС поступали угрозы, спасателям удалось ликвидировать 81 пожар. Кроме того, из опасных зон они эвакуировали 143 человека. В МЧС подчеркнули, что во всех регионах республики продолжали работать дежурные подразделения.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн).
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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