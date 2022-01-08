Погромщики в Казахстане угнали семь пожарных машин и использовали их в качестве тарана

Устроившие беспорядки в Казахстане мародёры угнали семь пожарных машин, чтобы использовать их в качестве тарана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Семь пожарных машин под угрозой расправы были угнаны и использовались в качестве тарана при нападении на здания госорганов", — отмечается в сообщении ведомства.

Несмотря на то что в адрес государственной противопожарной службы МЧС поступали угрозы, спасателям удалось ликвидировать 81 пожар. Кроме того, из опасных зон они эвакуировали 143 человека. В МЧС подчеркнули, что во всех регионах республики продолжали работать дежурные подразделения.