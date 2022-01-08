Китайские учёные обнаружили воду в лунном грунте

В образце лунного грунта, доставленного на Землю китайской межпланетной автоматической станцией "Чанъэ-5", нашли воду. Об этом сообщил научный журнал Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0,48 до 3,2 микрометра, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчётам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части появившейся в нём благодаря солнечному ветру", — говорится в статье.

Материал был собран в северной части Океана Бурь — крупнейшего лунного моря, расположенного в западной части видимой стороны Луны.