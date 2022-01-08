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Китайские учёные обнаружили воду в лунном грунте

Материал был собран зондом "Чанъэ-5" в северной части Океана Бурь — крупнейшего лунного моря, расположенного в западной части видимой стороны Луны.

8 января, 07:37
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В образце лунного грунта, доставленного на Землю китайской межпланетной автоматической станцией "Чанъэ-5", нашли воду. Об этом сообщил научный журнал Science Advances.

"Мы публикуем анализ результатов, основанных на данных в спектрах отражения от 0,48 до 3,2 микрометра, полученных спускаемым аппаратом зонда "Чанъэ-5". По нашим подсчётам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части появившейся в нём благодаря солнечному ветру", — говорится в статье.

Материал был собран в северной части Океана Бурь — крупнейшего лунного моря, расположенного в западной части видимой стороны Луны.

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Ранее Лайф рассказал, что зонд NASA Parker первым в истории "коснулся" Солнца. В космическом управлении сравнили это событие с высадкой человека на Луну.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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