В Казахстане задержано почти 4,5 тысячи участников беспорядков

В Казахстане правоохранительными органами задержано более 4,4 тысячи человек, принимавших участие в массовых акциях протеста в ряде регионов страны. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД республики.

"В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека", — говорится в сообщении.

Также МВД сообщает, что полиция республики установила полный контроль в городе Актобе и его области, обеспечив должную безопасность для граждан.