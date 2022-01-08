В Казахстане задержано почти 4,5 тысячи участников беспорядков
В правоохранительных органах уточнили, что всем злоумышленникам может грозить пожизненное заключение.
Фото © ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
В Казахстане правоохранительными органами задержано более 4,4 тысячи человек, принимавших участие в массовых акциях протеста в ряде регионов страны. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МВД республики.
"В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число задержанных на этот час составляет 4404 человека", — говорится в сообщении.
Также МВД сообщает, что полиция республики установила полный контроль в городе Актобе и его области, обеспечив должную безопасность для граждан.
Ранее Лайф рассказал, что всем злоумышленникам грозит пожизненное заключение. В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0