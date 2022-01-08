В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье, а также в Свердловской области и в Краснодарском крае.
© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сообщает в субботу федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 10 634 603. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
Больше всего новых заболевших в Москве (+3072), Петербурге (+1376), Подмосковье (+1246), Свердловской области (+380). Больше 300 новых случаев за сутки также выявили в Краснодарском крае, в Челябинской и Ростовской областях, а также в Пермском крае.
Кроме того, в стране зарегистрировали 796 смертей из-за коронавируса за сутки, а общее число летальных исходов, таким образом, составило 315 400.
Ранее Лайф рассказал, что в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
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