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Регион
Опубликовано 8 января 2022, 08:59
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Иностранцы пришли в восторг от "Бриллиантовой руки" Леонида Гайдая

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" © "Кинопоиск"

Большинству киноманов пришёлся по душе сюжет комедии и её музыкальное оформление. Некоторые высоко оценили качество картинки, учитывая тот факт, что фильм был снят в 1968 году.

Иностранцы остались в восторге от просмотра культовой советской комедии "Бриллиантовая рука". Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, которые зарубежные киноманы оставили на сайте IMDb. Так, кинолента Леонида Гайдая о контрабандисте Лёлике уже получила 8,4 балла из 10 возможных.

Судя по комментариям зрителей, большинству пришёлся по душе сюжет комедии и её музыкальное оформление. Некоторые зрители высоко оценили качество картинки, учитывая тот факт, что "Бриллиантовая рука" была снята в 1968 году.

"Изображение резкое и ясное, а производственная стоимость позволяет не обращать внимания на то, что фильму много лет. Места съёмок и декорации прекрасны", — написал один из пользователей сервиса IMDb.

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Вместе с тем некоторым иностранцам комедия Гайдая понравилась из-за возможности погрузиться в советскую действительность. По их словам, герои киноленты прекрасно отражают действовавший в СССР режим.

А ранее белорусский блогер Максим Мирович включил "Бриллиантовую руку" в список "украденных" у Запада сюжетов. В список заимствований, составленный им, также попали "Ирония судьбы" с "Кавказской пленницей".

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Наталья Демьянова
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