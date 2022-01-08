Иностранцы пришли в восторг от "Бриллиантовой руки" Леонида Гайдая

Большинству киноманов пришёлся по душе сюжет комедии и её музыкальное оформление. Некоторые высоко оценили качество картинки, учитывая тот факт, что фильм был снят в 1968 году.

Иностранцы остались в восторге от просмотра культовой советской комедии "Бриллиантовая рука". Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы, которые зарубежные киноманы оставили на сайте IMDb. Так, кинолента Леонида Гайдая о контрабандисте Лёлике уже получила 8,4 балла из 10 возможных.

Судя по комментариям зрителей, большинству пришёлся по душе сюжет комедии и её музыкальное оформление. Некоторые зрители высоко оценили качество картинки, учитывая тот факт, что "Бриллиантовая рука" была снята в 1968 году.

"Изображение резкое и ясное, а производственная стоимость позволяет не обращать внимания на то, что фильму много лет. Места съёмок и декорации прекрасны", — написал один из пользователей сервиса IMDb.

Вместе с тем некоторым иностранцам комедия Гайдая понравилась из-за возможности погрузиться в советскую действительность. По их словам, герои киноленты прекрасно отражают действовавший в СССР режим.