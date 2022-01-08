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WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет и масштабы учений в Европе

При этом Вашингтон настроен на переговоры по "принципу взаимности", уточняет источник издания.

8 января, 18:15

© Pexels

Представители Вашингтона на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности собираются обсудить вопрос ограничения на размещение американских ракет, а также масштабы военных учений в Европе. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

При этом, по данным собеседника, США настроены на переговоры по "принципу взаимности" и не планируют заключать никаких соглашений, если Москва не ответит на вопросы Вашингтона.

А ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польше. Однако в Госдепе опровергли эту информацию.

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Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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