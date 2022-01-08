WP: США планируют обсудить с Россией размещение ракет и масштабы учений в Европе

Представители Вашингтона на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности собираются обсудить вопрос ограничения на размещение американских ракет, а также масштабы военных учений в Европе. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

При этом, по данным собеседника, США настроены на переговоры по "принципу взаимности" и не планируют заключать никаких соглашений, если Москва не ответит на вопросы Вашингтона.