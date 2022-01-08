МВД Казахстана не подтвердило информацию о бое в пригороде Алма-Аты
Местные жители в свою очередь рассказали, что "имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из оружия".
Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov
В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боестолкновениях в районе населённого пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
Местные жители в свою очередь рассказали агентству, что "никакого боя у Райымбека не было, имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия".
Напомним, ранее "Sputnik Казахстан" сообщил, что в окрестностях посёлка Райымбек уже несколько часов продолжается боестолкновение.
А в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей попросили не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.
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