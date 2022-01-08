МВД Казахстана не подтвердило информацию о бое в пригороде Алма-Аты

В МВД Казахстана не подтвердили информацию о боестолкновениях в районе населённого пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Местные жители в свою очередь рассказали агентству, что "никакого боя у Райымбека не было, имели место отдельные выстрелы, отдельные очереди из огнестрельного оружия".

Напомним, ранее "Sputnik Казахстан" сообщил, что в окрестностях посёлка Райымбек уже несколько часов продолжается боестолкновение.