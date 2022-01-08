Одержимые знаменитостями люди имеют более низкие умственные способности по сравнению с остальными. Об этом сообщает журнал BMC Psychology Journal, ссылаясь на исследование венгерских учёных.

В ходе эксперимента 1763 добровольцам предложили пройти тесты на словарный запас, грамотность и умение считать. После этого их попросили заполнить анкету "Шкала отношения к знаменитостям". По ней специалисты впоследствии могли определить, насколько сильно люди интересуются жизнью звёзд.

Выяснилось, что результаты тестов хуже у тех, кто фанатеет от представителей шоубиза. Однако специалисты не смогли точно определить, стала ли одержимость жизнью селебрити именно причиной, а не следствием слабого развития когнитивных способностей.

По словам психолога Марины Гладышевой, жизнь знаменитостей многим людям кажется куда интереснее, чем их собственная. Однако, по словам специалиста, новости шоу-бизнеса абсолютно не развивают мышление, а лишь позволяют виртуально прикоснуться к кумирам. К тому же всё это может приводить к появлению комплексов.

"Люди на это смотрят и думают: "Ой, я тоже туда поеду путешествовать" или "Я буду это делать". Кто-то смотрит и, наоборот, компенсируется этим, говоря: "Да всё это бред, они лгут и обманывают". Это позволяет человеку как-то оправдывать свою жизнь", — пояснила Гладышева в интервью телеканалу "360".