Хоккейный матч между "Локомотивом" и "Автомобилистом" отменён из-за ковида

Встреча между ярославским "Локомотивом" и екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была отменена из-за выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в уральском клубе, сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье, 9 января, в Екатеринбурге, однако в результате повторного тестирования вирус нашли у двух игроков основного состава "Автомобилиста", восьми игроков системы клуба, тренировавшихся с основной, и шести представителей "Локомотива". Решение о возможном переносе матча примут позднее.

11 января клуб проведёт ещё одно тестирование — на возможность сыграть с череповецкой "Северсталью" 13 января.