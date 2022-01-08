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Хоккейный матч между "Локомотивом" и "Автомобилистом" отменён из-за ковида

Игра была запланирована на воскресенье, 9 января, однако в результате повторного тестирования вирус нашли у двух игроков основного состава екатеринбургского клуба.

8 января, 16:49

Фото © Shutterstock

Встреча между ярославским "Локомотивом" и екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) была отменена из-за выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в уральском клубе, сообщает пресс-служба лиги.

Матч должен был состояться в воскресенье, 9 января, в Екатеринбурге, однако в результате повторного тестирования вирус нашли у двух игроков основного состава "Автомобилиста", восьми игроков системы клуба, тренировавшихся с основной, и шести представителей "Локомотива". Решение о возможном переносе матча примут позднее.

11 января клуб проведёт ещё одно тестирование — на возможность сыграть с череповецкой "Северсталью" 13 января.

КХЛ может приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса

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Ранее Лайф рассказывал, что КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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